Vertrackte Situation am MZG Bad Lippspringe: Die Geschäftsführung würde den 110 Mitarbeitern gerne mehr zahlen, aber die Gewerkschaft Verdi will den bestehenden Haustarifvertrag nicht kündigen und neu verhandeln. Foto: Jörn Hannemann

Paderborn/Bad Lippspringe (WB/mai). Die Geschäftsführung des Medizinischen Zentrums für Gesundheit (MZG) in Bad Lippspringe fordert die Gewerkschaft Verdi mit Unterstützung des Aufsichtsrates auf, unverzüglich in Tarifverhandlungen einzusteigen. Verdi hat am Donnerstag hingegen noch einmal bekräftigt, den bestehenden Haustarifvertrag nicht kündigen zu wollen .