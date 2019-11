Bad Lippspringe (WB). Ein 19-jähriger Autofahrer befuhr am Samstag, um 5 Uhr die Detmolder Straße in Bad Lippspringe von Schlangen in Richtung Paderborn. Dabei stieß er nach Angaben der Polizei gegen einen rechtsseitig der Fahrbahn geparkten Wagen und geriet daraufhin in den Gegenverkehr, wo er mit dem entgegen kommenden Pkw eines 54-jährigen Fahrzeugführers seitlich zusammenstieß.