Die riesigen Dinos waren der Star der Kürbis-Ausstellung in Ludwigsburg. Solche Giganten kommen im Herbst 2020 auch nach Bad Lippspringe. Vom 11. September bis 31. Oktober feiert das Kürbisfestival auf der Gartenschau Premiere. Foto: Gartenschau Bad Lippspringe

Von Sonja Möller

Bad Lippspringe (WB). 2019 waren bereits mehr als 100.000 Besucher auf der Gartenschau Bad Lippspringe. Genau so viele möchten die Veranstalter auch 2020 begrüßen und setzen neben Publikumsmagneten wie dem Waldleuchten und der Parkbeleuchtung auf ein neues Format: das siebenwöchige Kürbisfestival im Herbst.

Zum Ende der Hauptsaison stehen die beliebten Gewächse im Fokus – und zwar nicht als leckere Suppe, sondern in Form von riesigen Dinosauriern. »Ein Unternehmen aus der Schweiz präsentiert seit mehr als 20 Jahren zu verschiedenen Themen übergroße Figuren aus Kürbissen«, erläuterte Ferdinand Hüpping, Geschäftsführer der Gartenschau. Bislang gibt es diese in Deutschland nur in Ludwigsburg, Kaiserslautern und Erfurt zu sehen. »Und vom 11. September bis 31. Oktober zählen auch wir dazu«, freut sich Hüpping auf die Attraktion.

Kürbis-Regatta auf den Mersmannteichen

Sieben Wochen lang können Besucher dann zehn Dinos anschauen, die auf dem Gartenschaugelände verteilt sind. Etwa 40.000 Kürbisse werden dafür verbaut. Rundherum wird es mehrere Veranstaltungen rund um das beliebte Gemüse geben, das in vielen Formen und Farben daherkommt. Unter anderem ist eine Kürbis-Regatta auf den Mersmannteichen geplant, bei der die Teilnehmer in ausgehöhlten Kürbissen über den See paddeln.

Zur Premiere des neuen Festivals hat sich die Gartenschau für das Thema Dinosaurier entschieden. »Mittlerweile bietet das Unternehmen viele weitere Themen wie Märchen oder Römer an«, erläutert Ferdinand Hüpping. Genug Stoff für die Folgejahre also, sollte sich das Kürbisfestival zu einem Besuchermagnet entwickeln. Hüpping: »Wir verlängern dafür die Hauptsaison bis Ende Oktober.«

Die Veranstaltungssaison auf der Gartenschau beginnt mit dem Waldleuchten: Vom 13. bis 29. März verwandelt Lichtkünstler Wolfgang Flammersfeld das Gartenschaugelände mit Skulpturen und Lichtkunstwerken, Lampen und einer neuen 3D-Videoshow in der Niewels-Fontäne in ein Lichtermeer. In diesem Jahr haben sich 15.000 Menschen das Waldleuchten angeschaut.

Live-Musik, Lasershow, Musikfeuerwerk

Die traditionelle Parkbeleuchtung am 8. August setzt einen Gegenpol zu den Lichtobjekten des Waldleuchtens: »Nachdem wir viel positives Feedback zur klassischen Ausrichtung mit Kerzenlicht in allen Variationen bekommen haben, behalten wir dieses Konzept bei«, sagt Bürgermeister Andreas Bee. Tausende Teelichter, Flammschalen und Lampions tauchen das Gelände am 8. August in romantisches Licht. Live-Musik, eine Lasershow und ein Musikfeuerwerk runden die Veranstaltung ab.

Alle bisherigen Veranstaltungen wie die Feierabend-Konzerte am Donnerstag und der Tanztee im Martinus im Park bleiben auch 2020 erhalten, sagt Bee: »Wir freuen uns, dass wir die Eintrittspreise stabil halten können.« Ab sofort läuft der Verkauf der Jahreskarten, mit denen auch der Eintritt zu allen Veranstaltungen 2020 frei ist.

Bis zum 12. Januar gibt es die Jahreskarte noch für 37,50 Euro (danach 42,50 Euro). Diese gilt auch für Familien mit einem Erwachsenen und Kindern. Familien mit zwei Erwachsenen und Kindern zahlen 75 Euro. »Auf vielfachen Wunsch gilt die Familienkarte auch für Großeltern und ihre Enkelkinder«, informiert Bee über eine Neuerung.