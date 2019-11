Bad Lippspringe (WB). Der privat produzierte Kinofilm »Mystische Orte – Mörderische Geschichten: Spurensuche in OWL« ist in der ersten Woche mit mehr als 1000 Zuschauern und ausverkauften Vorstellungen sehr gut gestartet.

Filmemacher Peter Schanz war bei den Erstaufführungen im Pollux Paderborn, Odins Bad Lippspringe, Rathaus Salzkotten sowie in Warburg, Bad Driburg und Brakel dabei: »Die Leute sind ehrlich begeistert und fasziniert von den vielen heimischen Sagen und Legenden.«

Echte Begeisterung

Der Film werde nicht einfach konsumiert, sondern löse echte Begeisterung aus – vor allem bei Leuten, die nicht so dem gängigen Klischee des eingefleischten Kinogängers entsprechen. »Viele erzählen, seit zwanzig Jahren mal wieder im Kino gewesen zu sein.« Und: »Für diesen Film hat es sich allemal gelohnt!«

Die Geschichte vom Messerkerl, der im Bad Lippspringer Hochwald ermordet wurde, die Förstermorde zwischen Altenbeken und Lichtenau sowie die Legenden rund um den Paderborner Dom stoßen auf großes Interesse. Auch die Erläuterungen von Moderator Herbert Gruber zum Hexenstein auf den Externsteinen, zur Sage vom Drachen im Desenberg und einem Trunkenbold namens »Bachstüpp« sind für viele neu. Landschaftsbilder und Aufnahmen der alte Hansestädte Warburg und Lemgo treffen ebenfalls den Publikumsgeschmack.

Was römische Legionäre »unten drunter« tragen

Schanz und seine Frau Anke mussten nach den Vorstellungen erläutern, wo bestimmte Szenen ganz genau gedreht wurden. So war zu erfahren, dass die »Hexen von Barntrup« im Film auf Schloß Willebadessen tanzen. Und selbst, was römische Legionäre in ihren originalgetreuen Kostümen »unten drunter« tragen, wurde nicht ausgespart.

Drei Fragen wurden überall gestellt: Gibt es eine Fortsetzung? Was muss man tun, um in einem der Filme mitspielen zu können? Würden Sie demnächst auch noch diese oder jene schöne Sage aus der Region mit ins Drehbuch schreiben? Das Produzentenpaar Schanz, das nach 18 Monaten Dreh eigentlich eine schöpferische Pause plant, zeigte sich durchaus interessiert…

Schanz will jetzt alle Hebel in Bewegung setzen, damit sein Film nicht »in der Versenkung« verschwindet. Deshalb beginnt schon jetzt der DVD-Verkauf im gut sortierten Buchhandel.