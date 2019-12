Von Sonja Möller

Bad Lippspringe (WB). Die Vorweihnachtszeit ist für viele statt von Besinnlichkeit und Ruhe oft von Hektik und Stress geprägt. Das offene Weihnachtssingen des WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATTES bietet da einen willkommenen Moment zum Durchatmen und um Ruhe zu tanken. Am Freitag, 13. Dezember, stimmen wieder hunderte Menschen zusammen mit Kantor Ulrich Schneider nun schon zum vierten Mal gemeinsam die schönsten deutschen Weihnachtslieder an: von „Tochter Zion“ über „Kling Glöckchen klingelingeling“ bis zu „O du fröhliche“. Los geht’s um 18 Uhr an der Niewels-Fontäne. Der Eintritt auf die Gartenschau ist von 16.30 Uhr an frei.