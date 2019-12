Von Ingo Schmitz

Bad Lippspringe (WB). Die Situation ist mehr als kurios: Das Medizinische Zentrum für Gesundheit (MZG) in Bad Lippspringe möchte für die 1200 Mitarbeiter von Januar an die Gehälter erhöhen. Doch den für diesen Donnerstag anberaumten Gesprächstermin mit Verdi hat die Gewerkschaft am Mittwoch abgesagt. Eine Annäherung der beiden Parteien scheint nicht möglich. Der Arbeitgeber plant nun, im Januar mit den Mitarbeitern die geplanten Erhöhungen zu besprechen – und zwar einzeln.

Verdi erklärte auf Anfrage den Grund für die Absage: Das vom MZG vorgelegte Angebot entspreche nicht dem, was die Geschäftsführung vor einer Woche über die Medien verbreitet habe. Außerdem sei die geforderte Nachbesserung nicht erfolgt. Die Mitgliederversammlung habe daher bereits am 10. Dezember beschlossen, so Verdis stellvertretende Bezirksgeschäftsführerin Walburga Erichsmeier, sich unter diesen Voraussetzungen nicht mit dem Arbeitgeber an einen Tisch zu setzen.

Verdi erläutert nicht, was konkret geändert werden soll

Auf die Forderung der Gewerkschaft nach einem verbesserten Angebot habe das MZG nicht reagiert, weil Verdi nicht erläutert habe, was konkret geändert werden solle, begründet MZG-Chef Achim Schäfer seine Haltung. Dass die Gewerkschaft nicht zu Gesprächen bereit sei, könne er nicht nachvollziehen. „Wenn die unser Angebot nicht verstehen, warum lassen sie es sich nicht von uns erklären?“, betonte er auf Nachfrage. Je nach Gesellschaft, Berufsgruppe und Alter sollen die Entgelte und der Urlaubsanspruch in den städtischen Kliniken in einem Volumen von zusammen mindestens 3,5 Prozent bis zu mehr als 20 Prozent steigen. In der jetzigen Situation sehe man sich außer Stande, ein verändertes Angebot vorzulegen, sagte Schäfer. Es gehe auch um die Sicherheit der Arbeitsplätze.

Wie berichtet (WB vom 21. November) kommen MZG und Verdi seit Monaten nicht auf einen Nenner. Dabei haben beide Seiten ein gemeinsames Ziel: Sie wollen die Gehälter weiter anpassen. Die Geschäftsführung halte dies wegen des Wettbewerbs um Personal mit anderen Kliniken für dringend notwendig. Allerdings hatte die Gewerkschaft – anders als in den Vorjahren – diesmal nicht im Frühjahr den bestehenden Haustarifvertrag gekündigt. Erichsmeier begründete dies damit, dass Verdi nicht genügend Mitglieder im MZG habe. Zum damaligen Zeitpunkt seien nur 130 Mitarbeiter gewerkschaftlich organisiert gewesen. Nicht genug, um bei Aktionen auf den Arbeitgeber spürbaren Druck auszuüben, meint sie. Inzwischen habe man 260 Mitglieder. „Es dürften ruhig noch mehr sein“, meint die stellvertretende Bezirksgeschäftsführerin.

Angebot sieht Lohnerhöhung von 3,5 Prozent vor

Im Einzelnen sieht das Angebot der MZG-Geschäftsführung eine Lohnerhöhung von 3,5 Prozent vor. Diese soll wie folgt gestaffelt werden: Ab Januar 2020 sollen die Gehälter um 1,5 Prozent angehoben werden. Von November an soll es noch einmal einen Prozent mehr geben. Außerdem soll der Urlaubsanspruch von 30 auf 32 Tage steigen. Nach Aussage von Achim Schäfer entspreche dies bei einer Jahresarbeitsleitung von 1600 Stunden einer weiteren Entgelterhöhung von einem Prozent. Außerdem möchte das MZG Zulagen zahlen dürfen für Mitarbeiter im Bereich der Intensivabteilung.

Verdi gibt sich damit nicht zufrieden: Sie fordern eine Anpassung an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst. Aktuell liege die niedrigste Gehaltsstufe im MZG 200 Euro unter dem TVÖD, sagte Erichsmeier. Schäfer hingegen versichert: „Das würde Millionen ausmachen. Das können wir nicht bezahlen – auch die Stadt Bad Lippspringe nicht.“

„Es ist ein ungewöhnliches Verfahren, dass man schon vor den Verhandlungen über die Presse geht“, moniert wiederum Walburga Erichsmeier das Verhalten des MZG. „Wir hätten uns das anders gewünscht.“ An diesem Donnerstag treffen sich die Verdi-Mitglieder erneut, um das weitere Vorgehen abzustimmen.