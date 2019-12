Bad Lippspringe(WB). Einbrecher sind über Weihnachten in ein Wohnhaus an der Mersmannstraße eingestiegen. Nach Angaben der Polizei hatten die Bewohner das Haus an Heiligabend gegen 15.30 Uhr verlassen und entdeckten die Tat abends am zweiten Weihnachtsfeiertag gegen 19.00 Uhr.