Bad Lippspringe (WB). Die Eingangstür der Polizeiwache in Bad Lippspringe ist in der Nacht von Sonntag auf Montag mit Farbe beschmiert worden. Beamte der Bad Lippspringer Polizei entdeckten am Montagmorgen um 5.45 Uhr, dass die gläserne Eingangstür ihrer Dienststelle an der Detmolder Straße in der vorangegangenen Nacht mit grauer Farbe besprüht worden war.