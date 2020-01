Der Dachstuhl eines unbewohnten Gebäudes an der Lindenstraße in Paderborn brennt am Neujahrsmorgen um 1.03. Foto: Sonja Möller

Bad Lippspringe (WB/som). Ein Dachstuhl eines unbewohnten Hauses in der Lindenstraße in Bad Lippspringe brennt seit 1 Uhr am Neujahrsmorgen. Anwohner meldeten den Brand um 1.03 Uhr, woraufhin die Feuerwehr Bad Lippspringe mit allen Fahrzeugen anrückte. Die Drehleiter der Feuerwehr in Schlangen wurde nachalarmiert. Verletzt wurde niemand.