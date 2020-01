Dachstuhlbrand in Bad Lippspringer Fußgängerzone

Der Dachstuhl des Hotels „Am Schäferbrunnen“ in der Arminiusstraße in Bad Lippspringe brennt am Neujahrsmorgen um 1.03. Foto: Sonja Möller

Bad Lippspringe (WB/som). Ein Dachstuhl des Hotels Am Schäferbrunnen in der Arminiusstraße in Bad Lippspringe hat um 1 Uhr am Neujahrsmorgen gebrannt. Verletzt wurde niemand. Das Hotel hat nach Angaben der Feuerwehr derzeit Betriebsferien. 76 Einsatzkräfte waren vor Ort. Um 9 Uhr war das Feuer aus.