Bad Lippspringe (WB). Feuerwehr und Rettungskräfte sind derzeit mit einem Großaufgebot an der Westfalen-Therme in Bad Lippspringe im Einsatz. Nach Angaben der Polizei hat es eine Rauchentwicklung im Keller gegeben. Gegen 18.45 Uhr am Sonntag gingen die Sirenen im Stadtgebiet los.