Bad Lippspringe (WB). Feuerwehr und Rettungskräfte waren am Sonntagabend mit einem Großaufgebot an der Westfalen-Therme in Bad Lippspringe im Einsatz. Nach Angaben der Polizei hat es eine Rauchentwicklung im Keller gegeben. Gut eine Stunde später kann die Feuerwehr vorsichtig Entwarnung geben.