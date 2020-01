Ein Plakat am Eingang der Westfalen-Therme informiert Besucher darüber, dass die Therme vorerst geschlossen ist. Foto: Sonja Möller

Von Sonja Möller

Bad Lippspringe (WB/som). Ein technischer Defekt hat am 5. Januar einen Brand im Keller der Westfalen-Therme in Bad Lippspringe ausgelöst. 70 Einsatzkräfte brachten diesen zügig unter Kontrolle. Durch den Brand ist ein Schaden an der Heizungsanlage entstanden, der nicht nur die Gäste der Therme betrifft. Auch das angrenzende Vital-Hotel bleibt mindestens bis zum Wochenende 11./12. Januar geschlossen, teilt Center Manager Kai Meyer mit. Die Hotelgäste sind bereits abgereist.