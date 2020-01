In Bad Lippspringe hat in der Nacht zu Dienstag eine Firmenhalle im Gewerbegebiet an der Raiffeisenstraße gebrannt. Foto: Stephan Scholz

Von Stephan Scholz

Bad Lippspringe (WB). Innerhalb von vierzehn Tagen hat es in Bad Lippspringe in der Nacht zu Dienstag zum dritten Mal gebrannt. Nach dem Dachstuhlbrand am Neujahrsmorgen in der Fußgängerzone und dem Brand im Keller der Westfalen-Therme am 5. Januar hat jetzt eine Firmenhalle im Gewerbegebiet an der Raiffeisenstraße gebrannt.