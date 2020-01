In Bad Lippspringe hat in der Nacht zu Dienstag eine Lagerhalle gebrannt. Für die Löscharbeiten setzte die Feuerwehr auch zwei Drehleitern ein. Foto: Stephan Scholz

Von Stephan Scholz

Bad Lippspringe (WB). Wenige Tage nach dem Brand an der Westfalen-Therme hat es in Bad Lippspringe erneut gebrannt. Gegen 0:45 Uhr wurde in der Nacht zu Dienstag die Feuerwehr alarmiert.