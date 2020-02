Aus der Luft betrachtet scheint im Bad Lippspringer Freibad alles in Ordnung zu sein. Doch beim näheren Hinschauen offenbart sich die eine oder andere Schwachstelle. Die Mängel sind sogar so gravierend, dass über einen Neubau beraten werden soll. Foto: Oliver Schwabe

Von Klaus Karenfeld

Das Bad Lippspringer Freibad ist unübersehbar in die Jahre gekommen. Für das Jahr 2020 geht die Bauverwaltung von notwendigen Investitionen in Höhe von 120.000 Euro aus. Der Austausch von defekten Fliesen ist bereits Routine. Geplant ist ebenso, eine alte Umwälzpumpe durch eine neue zu ersetzen. Kopfzerbrechen bereiten den Verantwortlichen auch Risse im Edelstahlbecken, die bis zum Start der Schwimmsaison beseitigt werden sollen.

Neubau ist sinnvoll, aber teuer

„Der Sanierungsaufwand ist jedes Jahr sehr hoch und wächst weiter“, machte Bürgermeister Andreas Bee in der Mitgliederversammlung des Heimatvereins deutlich. Rat und Verwaltung seien deshalb aufgefordert, nach Alternativen zu suchen. Einen Neubau des Thermal-Freibads bezeichnete Bee in diesem Zusammenhang als sinnvollste Lösung - doch die kostet viel Geld.

„Voraussichtlich werden wir dieses Projekt nur stemmen können, wenn es gelingt, Fördermittel in größerem Umfang zu erhalten. Darum bemühen wir uns derzeit sehr intensiv“, erläuterte Bee und fügte außerdem hinzu: „Zur möglichen Zeitplanung können wir deshalb aktuell noch keine Aussagen machen.“

Andererseits gibt es konkrete Veränderungen, die bereits 2020 greifen sollen. Wie David Tyler, Leiter des Sachgebiets Gesellschaft, mitteilte, werden sich die Öffnungszeiten im Bad Lippspringer Freibad mit Saisonbeginn ändern.

Mittags ist geschlossen

„Gerade in der Mittags- und frühen Nachmittagszeit verzeichnen wir seit einigen Jahren nur geringe Besucherzahlen“, sagte Tyler. Er kennt auch den Grund: „Das liegt nicht zuletzt daran, dass viele Schulen mittlerweile den verpflichtenden Ganztag eingeführt haben. Für Schülerinnen und Schüler stellt daher der Freibadbesuch in der Mittagszeit die absolute Ausnahme dar.“

Dem will die Stadt Rechnung tragen: Ab der kommenden Saison bleibt das Thermal-Freibad dienstags bis freitags in der Zeit von 10 bis 14 Uhr geschlossen. Montags startet der Badebetrieb künftig nicht mehr um 12 Uhr, sondern um 14 Uhr. Von der Neuregelung unberührt bleiben die Öffnungszeiten für die Frühschwimmer; sie können weiterhin dienstags bis freitags jeweils von 6 bis 10 Uhr im Bad Lippspringer Freibad ihre Bahnen ziehen und an den Wochenenden von 6 bis 19 Uhr.

Preise bleiben unverändert

„Während der gesamten Sommerferien ist das Thermal-Freibad natürlich durchgehend geöffnet“, so Tyler. Die Schwimmzeiten innerhalb der Woche belaufen sich ihm zufolge auf insgesamt 67 Stunden. In den Sommerferien sind es sogar 87 Stunden.

Und das alles zu unveränderten Preisen: Die Tageskarte für Erwachsene kostet weiterhin 3,50 Euro. Jugendliche und Schüler ab 16 Jahren zahlen 2,50 Euro und Kinder und Schüler bis 16 Jahren 1,50 Euro Tageseintritt. Die Saisonkarte für Erwachsene ist für 90 Euro zu haben. Damit bleiben die Eintrittspreise im Bad Lippspringer Freibad auch im vierten Jahr in Folge stabil.