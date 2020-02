Bad Lippspringe (WB/kcm). Die Nabu-Ortsgruppe Bad Lippspringe präsentiert ihr neues Jahresheft, das fortan im Natur-Infozentrum Senne im Bad Lippspringer Prinzenpalais erhältlich ist. In der mittlerweile neunten Ausgabe wird sowohl über die Organisation und Tätigkeiten als auch über bevorstehende Veranstaltungen der Ortsgruppe im Kreis Paderborn im Verlauf des Jahres informiert.

Wichtige Punkte sind dort unter anderem die Diskussion „Der Wolf ist da – aus Sicht eines Schäfers“ am Freitag, 21. Februar. „Bei diesem kontroversen Thema werden neben Herdenschutz auch die emotionalen und finanziellen Auswirkungen von toten Tieren behandelt“, sagt Otmar Lüke, Vorsitzender der Nabu-Ortsgruppe Bad Lippspringe. Doch auch Veranstaltungen zum Bereich Nachhaltigkeit und Exkursionen sowie Workshops werden in diesem Jahr wieder angeboten.

Zerstörerischer Eingriff des Menschen

Lüke betont: „Natur muss man umfassend sehen: Alles ist miteinander verzahnt. Entfernt man etwas aus dem Zusammenhang, bricht vieles weg, was auf den ersten Blick nicht verbunden zu sein scheint.“ Dirk Tornede, Leiter des Nabu-Natur-Infozentrums Senne, bedauert: „Im Kreis Paderborn ist unsere Ortsgruppe leider die einzige Niederlassung des Nabu.“ Der teils zerstörerische Eingriff des Menschen auf die Natur soll durch Nachhaltigkeit ausgeglichen werden. Daher arbeite die Ortsgruppe mit anderen Naturschutzorganisationen im Kreis zusammen auf ihre Ziele hin.

Bei vielen Vogelarten, wie etwa dem Steinkauz, sei das Erhaltungsanliegen sogar besonders hoch. „Wir haben kürzlich festgestellt, dass die Steinkauzpopulation in NRW besonders hoch ist, es im Kreis Paderborn aber kaum Nisthilfen oder ähnliches für die Vögel gibt“, sagt Hans Günter Festl, Sprecher der Ortsgruppe Bad Lippspringe. Etwa 60 Prozent der deutschen Steinkauzpopulation sei in NRW beheimatet. Auch Vogelarten wie Kiebitze und Feldlerchen seien im Kreis bedroht. Ein Ziel der Exkursionsfahrten in diesem Jahr ist daher etwa der Biohof von Hartmut Böhner aus Lichtenau, der sich für den Erhalt Letzterer einsetzt.

Ausstellung im Prinzenpalais

Zu den Programmen des Nabu zählen auch die Vogelstimmenwanderungen. „Im vergangenen Jahr haben uns im Februar bei schönstem Wetter etwa 55 Personen begleitet. Die Resonanz war sehr positiv.“ Zudem werden das Frühlings- und das Apfelfest wieder veranstaltet. Auch Aktionstage wie der „Insektensommer“ und Tutorien zum Vogelzählen werden angeboten. „Wir freuen uns immer über neue Gäste, die Interesse am Umweltschutz zeigen“, sagt Lüke. Für Gruppen, die sich für den Umweltschutz einsetzen und noch Räumlichkeiten für ihre Treffen suchen, sei man zudem immer gesprächsbereit. „Wir wollen dieses Haus der Natur und des Umweltschutzes möglichst lebendig gestalten“, ergänzt der Vorsitzende der Ortsgruppe.

Bis zum Monatsende ist noch die Bilderausstellung „Insekten – Lebenskünstler, Überflieger, Schönheiten!“ im Prinzenpalais zu sehen. Im August wird der Nabu mit den fünf Fraktionen im Kreistag eine Podiumsdiskussion zum Naturschutz durchführen.