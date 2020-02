Bad Lippspringe (WB). Ein Einbruch mit anschließender Sachbeschädigung hat sich in der Nacht zu Sonntag gegen 2.50 Uhr an einer Schule in der Straße Im Bruch in Bad Lippspringe ereignet. Nach Angaben der Polizei schlugen die unbekannten Täter an einer Zugangstür die darin befindliche Glasscheibe ein.