Von Klaus Karenfeld und Sonja Möller

Bad Lippspringe (WB). Zu lang, zu sperrig und nur wenig einprägsam: Eigentlich sollte die Gesamtschule Bad Lippspringe-Schlangen einen neuen Namen bekommen. Doch der Bad Lippspringer Stadtrat konnte sich trotz intensiver Diskussion nicht auf einen gemeinsamen Vorschlag einigen. Jetzt kommt eine Empfehlung der Bezirksregierung in Detmold zum Tragen.

Die Badestädter Bildungsstätte wird künftig ganz offiziell „Gesamtschule Bad Lippspringe“ heißen. Dieser Name findet sich auch im Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung aus dem Jahr 2012. Der Verweis auf die Nachbarkommune Schlangen entfällt künftig. „Auch die ehemalige Realschule hatte nur den Ortsbezug Bad Lippspringe“, macht Sachgebietsleiter David Tyler im Gespräch deutlich.

Schulleiterin plädierte für „einzigartigen Namen“

Vor der Entscheidung der Bezirksregierung hatte sich der zuständige Bad Lippspringer Schulausschuss im Mai 2019 selbst auf Namenssuche begeben. Rektorin Roswitha Hillebrand gab sich zu diesem Zeitpunkt noch sehr ambitioniert. Sie plädierte für einen Namen, der „unsere Schule in Ostwestfalen einzigartig macht”. Der könne sich beispielsweise auf das besondere Profil der Schule beziehen, so die Rektorin damals. Vorstellbar sei aber auch, mit dem neuen Schulnamen an eine herausragende lokale Persönlichkeit oder Örtlichkeit zu erinnern. „Ebenso infrage kommen Personen, die sich vorbildlich für demokratisches, soziales oder humanistisches Denken eingesetzt haben”, erläuterte Hillebrand weiter. Die Suche nach einem neuen Schulnamen sollte auf eine möglichst breite Basis gestellt werden.

Wer eine Idee hatte, konnte seinen Vorschlag mit Begründung bis zum 5. Juli 2019 einreichen. „Von dieser Möglichkeit haben tatsächlich auch einige Bürger Gebrauch gemacht“, berichtet Tyler. 18 Namensvorschläge sind demzufolge bei der Stadt und der Schule eingegangen, unter denen sich auch Mehrfachnennungen befanden.

Ein Arbeitskreis sichtete alle Vorschläge

Ein Arbeitskreis hat dann im Spätherbst die Anregungen gesichtet. Ihm gehörten neben den Bürgermeistern von Bad Lippspringe und Schlangen auch die Vorsitzenden der zwei Schulausschüsse, jeweils zwei Eltern- und Schülervertreter, die Schulleitung sowie zwei Lehrer an.

Mehr als zehn Vorschläge standen nach Angaben von Schulleiterin Roswitha Hillebrand zur Diskussion: „Genannt wurden zum Beispiel Namen von Persönlichkeiten, die einen Ortsbezug zu einer der beiden Gemeinden haben oder die sich im Bereich Naturwissenschaften hervorgetan haben. Wir sind ja eine Naturerbeschule“, erläutert Schulleiterin Hillebrand.

Zwei Vorschläge von Bürgern gab das Gremium an die Stadt weiter. Dazu gab es eine Begründung von Schulleiterin Hillebrand, wie sie erzählt. Nach Informationen dieser Zeitung soll es sich um einen Namen mit Ortsbezeichnung und einen Namen einer Persönlichkeit gehandelt haben. Wie genau sie lauten, ist nicht öffentlich bekannt.

Bürgermeister Andreas Bee erläutert auf Anfrage dieser Zeitung, dass es bislang keinen neuen Schulnamen gebe: „Es gab zwei Namensvorschläge. Der Stadtrat wollte nicht beschließen“.

Der Name „Gesamtschule Bad Lippspringe“ steht im Bewilligungsbescheid

Deshalb kommt jetzt der Name zum Zuge, der auch im Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung aus dem Jahr 2012 steht. Und der lautet „Gesamtschule Bad Lippspringe“. Der geänderten Name soll zum Beginn des kommenden Schuljahres gültig sein.

Auf Anfrage dieser Zeitung erläutert Andreas Moseke, Pressesprecher der Bezirksregierung, dass der Name der ursprüngliche Arbeitstitel der Schule war: „Grundsätzlich kann sich eine Schule zusammen mit dem Träger einen neuen Namen geben. Sonst gibt es einen Arbeitstitel.“

Wie genau ein Schulname aussehen muss, gibt Paragraph 6 Schulgesetz vor. Der Arbeitsname Gesamtschule Bad Lippspringe habe sich im Sprachgebrauch um den Zusatz Schlangen erweitert. „Das war der Bezirksregierung nicht bekannt, ist aber nicht relevant“, sagt Moseke. Dass die Gesamtschule jetzt wieder den Arbeitstitel von einst trage, sei kein offizieller Vorgang. Lediglich sei der alltagssprachliche Gebrauch bereinigt worden, teilt Moseke mit.