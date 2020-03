Bad Lippspringe (WB). Wenn hunderte Lampen wieder das Gartenschaugelände in einen bunten Lichterwald verwandeln und eine neue 3D-Videoshow in der Niewels-Fontäne die Besucher in eine beeindruckende Fantasiewelt entführt, dann findet wieder das beliebte Sparkassen-Waldleuchten auf dem Gelände der Gartenschau Bad Lippspringe statt. Die ganze Familie kommt vom 13. bis 29. März 2020 voll auf ihre Kosten. Jahreskarten-Inhaber haben übrigens freien Eintritt.

Bereits zum dritten Mal setzen die Lichtkünstler von „world of lights“ das Gartenschau-Gelände eindrucksvoll in Szene. Dass diese Veranstaltung nicht nur bei Besuchern, sondern auch in Fachkreisen für Begeisterung sorgt, ist spätestens seit der Auszeichnung mit dem German-Design-Award 2020 kein Geheimnis mehr.

In der Kategorie „Gestaltung von urbanem Raum“ konnten Wolfgang Flammersfeld und Reinhard Hartleif von „world of lights“ die Jury nachhaltig überzeugen. Die Besucher des Sparkassen-Waldleuchtens dürfen sich also auch in diesem Jahr auf ein im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichnetes Licht-Spektakel freuen, verspricht eine Pressemitteilung der Gartenschau Bad Lippspringe GmbH. Demach sorgen viele bunte Überraschungen und zahlreiche neue Leuchtobjekte für einen unvergesslichen Abend. Die Details blieben allerdings bis zur Eröffnung geheim, heißt es.

Fürs leibliche Wohl ist gesorgt

Für das leibliche Wohl der Besucher sorgt freitags, samstags und sonntags bis 22 Uhr und wochentags bis 21 Uhr das neu eröffnete Gartenschau-Café Martinus im Park. Dort gibt es unter anderem herzhafte Suppen und Flammkuchen, süße Waffeln und Kuchenvariationen sowie warme und kalte Getränke.

Klassische Imbiss-Speisen serviert die Fleischerei Schröder im Pavillon an der Waldbühne Adlerwiese. Der Gartenschau-Förderverein ergänzt das kulinarische Angebot freitags, samstags und sonntags von 17 Uhr bis 22 Uhr mit einer Sekt- und Wein-Lounge auf der Waldbühne.

Beginn bei Einbruch der Dunkelheit

Die Beleuchtung in der Gartenschau Bad Lippspringe beginnt jeweils bei Einbruch der Dämmerung und dauert bis 22.30 Uhr. Im Veranstaltungszeitraum sind die Kassen in der Tourist-Information am Haupteingang durchgehend von 10 Uhr bis 21 Uhr geöffnet. Freitags, samstags und sonntags öffnet von 16 Uhr bis 21 Uhr zusätzlich das Kassenhäuschen neben der Tourist Information. Der Einlass in das Gelände ist nur über den Haupteingang und nur bis 21 Uhr möglich. Für Erwachsene kostet das Sparkassen-Waldleuchten sechs Euro, Kinder bis einschließlich 13 Jahre zahlen drei Euro. Jahreskarten-Inhaber haben wie gewohnt freien Eintritt. Zudem findet während des Sparkassen-Waldleuchtens eine attraktive Aktion statt: Besucher, die sich im Veranstaltungszeitraum für den Kauf einer Gartenschau-Jahreskarte entscheiden, können in der Tourist-Information den Wert ihrer Tageskarte auf den Jahreskarten-Kaufpreis anrechnen lassen. Pro Jahreskarte kann maximal eine Tageskarte berücksichtigt werden. Diese muss beim Kauf an der Kasse vorgelegt werden. Weitere Rabatte sind nicht möglich.