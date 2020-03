Bad Lippspringe (WB/som). Gitterboxenweise haben Wolfgang Flammersfeld und sein Team Scheinwerfer auf die Gartenschau getragen und diese platziert. Der Lichtinstallateur von „World of Lights“ verwandelt das Gelände für das beliebte Waldleuchten , das an diesem Freitag, 13. März, startet, in ein fulminantes Lichtspektakel. Diese Zeitung durfte exklusiv einen Blick auf einige neue Installationen werfen.

An der Niewels-Fontäne werden die Besucher bis zum 29. März durch das beliebte Hydroschild empfangen, auf dem ein neues Video zu sehen sein wird. Neu sind auch die 20 Licht-Objekte, für die es kein bestimmtes Oberthema gibt. „Die Besucher sollen in Ruhe spazieren gehen, sich treiben und inspirieren lassen“, sagt der 68-Jährige: „Wir haben 150 Scheinwerfer mehr als 2019 verteilt.“

Wolfgang Flammersfeld reizt besonders das zweigeteilte Gelände mit seiner Promenade im Kaiser-Karls-Park und seinen „1000 Ecken“ im Waldpark. „Der See ist besonders toll. Wir haben ihn dieses Mal ganz neu in Szene gesetzt“, verrät der Lichtkünstler, der mit „World of Lights“ den German Design-Award 2020 gewonnen hat. Durch das regnerische Wetter habe sich der Aufbau zwar verzögert, erzählt Flammersfeld. Doch wenn es am Freitag, 13. März, dunkel wird, steht alles an seinem Platz – und die Magie beginnt.