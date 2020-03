Bad Lippspringe (WB). Aufgrund des Coronavirus werden in Bad Lippspringe verschiedene Veranstaltungen abgesagt. Das Sparkassen-Waldleuchten in der Gartenschau Bad Lippspringe wird dagegen wie geplant durchgeführt.

„Zum einen findet die Veranstaltung draußen statt, zum anderen gestaltet sich der Besuch wie ein gewöhnlicher Waldspaziergang. Das Gelände ist mit einer Größe von 30 Hektar zudem sehr weitläufig, so dass jeder Besucher Distanz zu anderen Menschen halten kann“, begründet Bürgermeister Andreas Bee diese Entscheidung. Die Besucher werden mithilfe von Hinweis- und Informationsschildern darauf hingewiesen, die von der Bundesregierung und dem Robert-Koch-Institut empfohlenen Verhaltensweisen zu befolgen. Dazu gehört zum Beispiel, dass die Tourist Information nur einzeln zu betreten ist.

Von den abgesagten Veranstaltungen betroffen ist das Kindertheaterstück „Der kleine Erdvogel“, das diesen Fraitagnachmittag um 17 Uhr im Kongresshaus gezeigt werden sollte. Auch die Mitgliederversammlung des Gartenschau-Fördervereins, die für Sonntag, 15. März, um 11 Uhr geplant war, kann nicht stattfinden. Darüber hinaus werden der Tanztee und der Rosentanz, die abwechselnd an jedem Sonntagnachmittag in der Kaiser-Karls-Trinkhalle bzw. demnächst wieder im Gartenschau-Café Martinus im Park stattfinden sollten, bis auf weiteres gestrichen. Auch das Tanzturnier am Sonntag, 22. März, im Kongresshaus fällt aus. Wer bereits eine Karte für diese Veranstaltung gekauft hat, kann sich das Geld in der Tourist Information erstatten lassen. Portokosten und Ähnliches sind davon ausgenommen.