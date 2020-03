Die Gartenschau Bad Lippspringe wird von Dienstag an geschlossen sein. Foto: Besim Mazhiqi

Bad Lippspringe (WB). Die Gartenschau Bad Lippspringe ist von Dienstag, 17. März, an bis auf weiteres geschlossen. Am Montagabend, 16. März, ist das Waldleuchten noch geöffnet.

“Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht, zumal wir eine außerordentlich gute Besucherresonanz auf das Sparkassen-Waldleuchten haben, das am vergangenen Freitag begonnen hat. Auch im Hinblick auf den jüngsten Erlass zu weiteren kontaktreduzierenden Maßnahmen durch das Land Nordrhein-Westfalen haben wir entschieden, die Gartenschau vorerst zu schließen”, erläutern die Geschäftsführer Ferdinand Hüpping und Rehana Rühmann.

Geschlossen wird von diesem Dienstag, 17. März, an bis auf Weiteres auch das Rathaus am Friedrich-Wilhelm-Weber-Platz. Davon betroffen ist auch die Tourist-Info, die ihren Standort am Eingang der Gartenschau Bad Lippspringe hat.

In dringenden Fällen können sich alle Bürger an die Telefonzentrale der Stadt Bad Lippspringe unter Telefon 05252/26-0 wenden. Über weitere Entwicklungen wird die Stadt Bad Lippspringe zeitnah informieren.