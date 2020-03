Die Zahl der intensivmedizinischen Beatmungsplätze in der Karl-Hansen-Klinik in Bad Lippspringe sind um zehn Plätze aufgestockt worden. Das Bild zeigt ein Zimmer vor der Eröffnung der neuen Station im November 2019. Foto: Jörn Hannemann

Von Sonja Möller

Bad Lippspringe (WB). Das Medizinische Zentrum für Gesundheit (MZG) Bad Lippspringe reagiert auf die Corona-Krise und hat ein umfangreiches Maßnahmenpaket geschnürt: Zum einen wurden eine betriebsübergreifende Koordinierungsgruppe eingerichtet und zusätzliche ­Kapazitäten auf den Beatmungs­stationen der Karl-Hansen-Klinik aufgebaut, zum anderen will das MZG nun eine Zulage für die ­Pflegekräfte zur Angleichung an den Tarifvertrag für den Öffent­lichen Dienst (TVöD) zahlen, die rückwirkend zum 1. Januar 2020 geleistet werden soll.

Mit Unterstützung des Aufsichtsrats und im Beisein von Bürgermeister Andreas Bee stellte MZG-Geschäftsführer Achim Schäfer dem Betriebsrat die Maßnahmen vor: „Wir haben aktuell eine besondere Situation, die wir nur gemeinsam im Interesse des gesamten Unternehmens bewältigen können. Da die Pflegekräfte zurzeit besonders großen Einsatz bringen müssen, bieten wir ihnen als erster Berufsgruppe eine Zulage an.“ Bei seiner turnusmäßigen Sitzung im April werde der Aufsichtsrat prüfen, in welchen Schritten auch die Gehälter der anderen Mitarbeiter auf das TVöD-Niveau angehoben werden könnten, teilt das MZG mit.

Parallel dazu unterbreitete die Geschäftsführung der Gewerkschaft Verdi ein weiteres Gesprächsangebot für Mai, um in ­Tarifverhandlungen mit dem Ziel einer höheren Entlohnung für alle Mitarbeiter einzusteigen.

Zahl der Betten auf der Beatmungsstation wird auf 40 ausgebaut

Um die zu erwartenden zusätzlichen Patienten mit einer Corona-Infektion behandeln zu können, baut das MZG die Kapazitäten auf den Beatmungsstationen der Karl-Hansen-Klinik von derzeit 30 auf 40 Betten aus. Die Pflegekräfte und Therapeuten, die zur Betreuung der Patienten erforderlich sind, sollen vor ihrem Einsatz umfangreich geschult werden.

Die Corona-Krise wirkt sich auch auf den Reha-Betrieb des Unternehmens aus. Derzeit gebe es 724 Patienten in den Rehakliniken. Achim Schäfer erläutert auf Anfrage: „In allen Kliniken nehmen wir weiter Patienten im Anschlussverfahren auf. Wir werden gebraucht. Wir sind eine wichtige Nachsorge-Einrichtung für Lungenkliniken im Umkreis von 200 Kilometern.“ Die Cecilienklinik und die Klinik Martinusquelle als größte Lungenfachklinik im Rehabereich in NRW dürften nicht geschlossen werden, da sonst die Akutkrankenhäuser große Probleme bekämen.

Ambulante Reha-Maßnahmen sind eingestellt

Alle ambulanten Reha-Maßnahmen habe das MZG bis auf weiteres eingestellt. Das betrifft auch die ambulante Nachsorge. Zudem findet kein Gesundheitssport statt und alle externen Gruppen, die sich normalerweise in Räumen der Kliniken treffen, sind nach Angaben von Achim Schäfer eingestellt worden. Die Tagesklinik für die Psychiatrie werde geschlossen. Deren Ärzte und Mitarbeiter kommen in der Klinik am Park zum Einsatz. Um die Reha-Kliniken bestmöglich im Kampf gegen die Corona-Pandemie zu schützen, gilt ab sofort ein allgemeines Besuchsverbot für alle MZG-Kliniken mit Ausnahme der Intensiv- und der Palliativstationen.

Auch im Klinik-Alltag gibt es Umstellungen. So findet die Essensausgabe im Speisesaal in zwei Schichten statt, damit die Patienten nicht so eng beieinander sitzen, erläutert Schäfer. „Wir haben zudem einen Fragebogen entworfen, um das Risiko abschätzen zu können. Diesen schicken wir vorher an die neuen Patienten. Bevor sie anreisen, rufen wir sie dann noch mal an“, berichtet Schäfer.

Der Geschäftsführer betont aber auch, dass sich diese Regeln und Umstellungen weiter verändern können. „Wir werden das Maßnahmenpaket je nach Lage der Dinge kontinuierlich anpassen, um eine optimale Versorgung sowie einen bestmöglichen Schutz für Patienten und Mitarbeiter zu ermöglichen“, betont Schäfer.