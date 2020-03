„Die AWO blickt auf 100 Jahre Einsatz für die Menschen zurück, die Hilfe brauchen, die alleine sind, die im Abseits stehen“, sagt Rothe. Die kriminellen Machenschaften in Wiesbaden und Frankfurt würden aufgeklärt und Konsequenzen daraus gezogen: „Sie stehen nicht für den täglichen Einsatz der vielen Ehren- und Hauptamtlichen der AWO.“

Auch 2019 sei die AWO in Bad Lippspringe wieder etwas gewachsen, berichtete sie und ließ in ihrem Jahresrückblick ein aktives Jahr Revue passieren: mit regelmäßigem Kaffeetrinken für Senioren, Strick-und Häkel-Café, Literaturabenden, Ausflügen und gemeinsamen Feiern. „All das wäre ohne den engagierten Einsatz aller Vorstandsmitglieder – besonders meines Stellvertreters Franz Sommer – nicht möglich gewesen“, sagte Mechtild Rothe und bedankte sich für die tatkräftige Unterstützung. „Bei vielen der Veranstaltungen haben wir erfreulicherweise auch neue Gesichter gesehen.“

Jugendtreff in Trägerschaft der AWO

Die Vorsitzende sei außerdem sehr froh über die Kontakte zum Jugendtreff Haus Hartmann, der seit 2018 in AWO-Trägerschaft geführt wird. „Gemeinsam mit dem HoT-Team haben wir beim Weihnachtsmarkt in Bad Lippspringe einen erfolgreichen Stand gehabt“, so Rothe. Sie freue sich auf weitere gemeinsame Aktivitäten. „Danke für eure tolle Arbeit in Bad Lippspringe“, sagte Kreisgeschäftsführerin Ulla Hoentgesberg und betonte, dass der AWO-Kreisverband nur mit Hilfe der Ehrenamtlichen weiter so erfolgreich sein könne. „Gemeinsam können wir für die Menschen viel bewegen.“

Bei den turnusmäßigen Vorstandswahlen wurde Mechtild Rothe mit ihren Stellvertretern Franz Sommer und Heiner Engelbracht einstimmig bestätigt. Zu Beisitzern wählte die Versammlung Ulla Schumann, Rita Wecker und Meike Pelizäus. Wie im Vorjahr plant der Verein für Bad Lippspringe auch 2020 wieder ein abwechslungsreiches Programm mit Sommerfest, Weihnachtsfeier, interessanten Vorträgen und Ausflügen. Informationen dazu und zum regelmäßigen Programmangebot bei Mechtild Rothe, Telefon 05252/51617.