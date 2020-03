Die Kinder in den Waisenhäusern in Idlib erhalten Dank der Spenden weiter zwei warme Mahlzeiten am Tag. Die Aktion hat der Pastorale Raum an Egge und Lippe initiiert. Foto: Caritas International

Von Klaus Karenfeld

Die zwischen der Türkei und Russland vereinbarte Waffenruhe im syrischen Idlib hält nun seit drei Wochen. Die Bombardements sind zwar eingestellt. Die Lage der vielen Flüchtlinge, die vor Ort in provisorischen Zeltunterkünften untergebracht sind, beschreiben Hilfsorganisationen aber als weiterhin schwierig bis prekär.

„Wir müssen etwas tun“

Soumar Abduhai hatte schon vor Monaten auf die nur schwer erträgliche Situation in Syrien aufmerksam gemacht: „Die Fernsehbilder aus Idlib haben sich in mein Herz gebrannt. Ein Vater hält sein frierendes Kind in den Armen und versucht, es zu wärmen.“ Abduhai ist selbst Flüchtling. Bis zum Beginn des Bürgerkriegs lebte der heute 38-Jährige im syrischen Aleppo. In Paderborn fand der ausgebildete Pfleger mit seiner Familie ein neues Zuhause. „Wir müssen etwas tun“, meinte damals auch Rami Al Hayga. Der studierte Psychologe ist 2015 aus Syrien geflohen. Zuvor hatte er für ein Hilfswerk der Vereinten Nationen in Damaskus gearbeitet, das sich konkret um palästinensische Flüchtlinge im Nahen Osten kümmert. „Die Situation in den syrischen Flüchtlingslagern ist mir gut bekannt“, sagt er. „Dort leben nicht selten 20 Menschen ohne Heizung in einem Zelt zusammen.“ Jetzt, im sicheren Deutschland, möchten er und Soumar Abduhai den Flüchtlingen in Idlib helfen. Und die beiden sind nicht allein.

Erwartungen weit übertroffen

„Als sie von ihrer Idee berichtet haben, stand für uns sofort fest: Wir helfen mit“, sagt Pfarrer Georg Kersting. Mit Caritas International war schnell ein qualifizierter wie erfahrener Kooperationspartner vor Ort gefunden. Unter dem Kennwort „Hilfe für Idlib“ wurde kurzfristig bei der Verbund-Volksbank OWL ein Spendenkonto eingerichtet. „Und die Resonanz auf unseren Hilferuf hat die gemeinsamen Erwartungen weit übertroffen“, betont Georg Heukamp, Kirchenvorstandsmitglied von St. Martin in Bad Lippspringe. Mehr als 100 Einzahlungen in einer Gesamthöhe von 10.000 Euro sind bis heute auf dem Spendenkonto eingegangen. „Von der 15-Euro-Spende bis zu Zahlungen in Höhe von 1000 Euro war alles dabei“, erinnert sich Georg Heukamp.

Zwei warme Mahlzeiten am Tag

Mit den 10.000 Euro konnte bereits etwas bewegt und bewirkt werden. Heukamp zufolge sei jetzt sichergestellt, dass 415 Kinder in vier Waisenhäuser von Idlib weiterhin zwei gekochte Mahlzeiten am Tag bekommen. Weitere 505 Kindern bekamen einen Gutschein im Wert von jeweils 20 US-Dollar, den sie mit ihren Betreuern in einem lokalen Kleidungsgeschäft einlösen können.

Das Spendenkonto „Hilfe für Idlib“ bei der Verbundvolksbank OWL bleibt weiterhin geöffnet. „Denn die Not der Menschen in Idlib ist unverändert groß“, macht Heukamp abschließend deutlich. Die IBAN-Nummer lautet: DE 51 4726 0121 9203 0003 09. Spendenbescheinigungen unter Angabe der Adresse stellt das Pfarrbüro von St. Martin in Bad Lippspringe aus.