Dazu gehören unter anderem Informationen zu den neuen Soforthilfen für Kleinunternehmer und Selbstständige, die von Freitag, 27. März, an beantragt werden können. Darüber hinaus ist im Bereich Aktuelles eine Aufstellung mit lokalen Angeboten während der Corona-Krise hinterlegt. Diese enthält alle Restaurants, Cafés und Dienstleister in Bad Lippspringe, die zurzeit für die Bürger geöffnet erreichbar sind. Wer diese Liste mit einem Angebot ergänzen möchte, kann das telefonisch unter 05252/26-260 oder per E-Mail an andrea.schipper@bad-lippspringe.de tun.