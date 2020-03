Von Klaus Karenfeld

Bad Lippspringe (WB). Das Coronavirus verändert auch das Leben in den Kirchengemeinden: Gotteshäuser sind geschlossen, Taufen und Trauungen verschoben. An Beerdigungen darf nur der engste Familienkreis teilnehmen. Pfarrerin Antje Lütkemeier spricht von einer Ausnahmesituation, in der die Kirchen besonders gefordert sind, den Menschen Halt und Zuversicht zu geben.

Seit zwei Wochen ist die evangelische Kirche in Bad Lippspringe geschlossen. „So etwas hat es nicht einmal im Zweiten Weltkrieg gegeben”, sagt Antje Lütkemeier. „Selbst in diesen schlimmen Zeiten fanden regelmäßig Gottesdienste, Taufen, Hochzeiten und Abschiedsfeiern in unserer Kirche statt.“ Die Pfarrerin spricht von einer „völlig neuen, für viele Menschen beängstigenden Situation, da wohlbekannte Rituale plötzlich fehlen“.

Nur engster Familienkreis am Grab

Vor genau zwei Wochen sind die strengen Corona-Schutzmaßnahmen in Kraft getreten. Seitdem hat Lütkemeier drei Verstorbene auf ihrem letzten Weg begleitet und den Angehörigen Mut zugesprochen. Von einem geliebten Menschen Abschied zu nehmen, ist in Zeiten von Corona besonders schwer. Beerdigungen sind seitdem nur noch im Freien möglich. Die Trauergemeinde am Grab beschränkt sich auf den engsten Familienkreis.

„Bis das Virus um sich griff, folgten kirchliche Beisetzungen einem bestimmten Ablauf – mit Trauerfeier und Liturgie in der Friedhofskapelle. Mit dem Aufkommen von Corona sind viele Angehörige verunsichert und fragen sich: Was ist heute in der Stunde des Abschiednehmens noch erlaubt und was nicht?“, macht Lütkemeier im Gespräch deutlich. „Zu trauern fällt unter diesen Umständen besonders schwer.“ Trotzdem versuche sie, auch in diesen Zeiten jede Beisetzung so würdevoll wie möglich zu gestalten: „Gebete, Fürbitten gehören genauso dazu wie eine Predigt, in der ich unter anderem auf das Leben des Verstorbenen besonders eingehe. Auf Wunsch wird auch Musik in gedämpfter Lautstärke gespielt.“

Verkürzte Trauerfeiern

Anders als in der Friedhofskapelle gibt es am offenen Grab keine Sitzgelegenheiten. Die Trauerfeier sei deshalb etwas kürzer als sonst gewohnt: „Gerade für ältere Trauernde ist es nicht einfach, mehr als eine halbe Stunde im Freien zu stehen.“ Einige Angehörige bitten Lütkemeier danach, ihnen ihre Abschiedspredigt zum Nachlesen zu überlassen. „Auch das ist eine neue Form von Trauerarbeit in schweren Zeiten.“

Um die Virusausbreitung einzudämmen, haben Bundes- und Landesregierung dazu aufgefordert, die zwischenmenschlichen Kontakte einzuschränken. „Wenn mich aber ein Angehöriger zu einem persönlichen Gespräch bittet, komme ich dem aber natürlich nach“, sagt Lütkemeier weiter und betont: „Auch in Coronazeiten ist der Mensch ein Abbild Gottes.“

Pfarrerin macht noch Hausbesuche

Bei den Hausbesuchen beachte sie selbstverständlich die geltenden Schutzbestimmungen. Ansonsten hält Lütkemeier per Telefon, Brief oder E-Mail Kontakt mit ihrer Gemeinde. „Ich führe aktuell deutlich mehr Telefongespräche, die meistens auch wesentlich länger sind als sonst üblich“, sagt sie.

Die evangelische Kirche in Bad Lippspringe ist zwar geschlossen, und die Gottesdienste fallen bis auf Weiteres aus. Nicht verzichten müssen die Gläubigen aber auf die sonntägliche Predigt. Sie ist im wöchentlichen Wechsel auf der Homepage der Gemeinde nachzulesen.

Etwas Besonderes hat sich die Kirchengemeinde für das bevorstehende Osterfest einfallen lassen: „An Karfreitag und zu Ostern übertragen wir unsere Festgottesdienste per Video-Livestream im Internet“, freut sich Lütkemeier.

Post von der Kirchengemeinde

Am Wochenende ist ein dickes Paket von Superintendent Volker Neuhoff bei Antje Lütkemeier und ihrem Kollegen Pfarrer Detlev Schuchardt eingetroffen – prall gefüllt mit bereits frankierten Postkarten, die mit einem Gruß versehen an viele Gemeindemitglieder verschickt werden sollen. Davon wollen beide reichlich Gebrauch machen. Eine Glückwunschkarte hatte Lütkemeier zuvor schon einem Jungen geschrieben, der seinen zehnten Geburtstag im kleinen Kreis ohne Freunde feiern musste. „Ich wollte ihm damit sagen, dass er nicht alleine ist und viele Menschen an seinem Ehrentag an ihn denken.“

Das evangelische Gemeindebüro ist übrigens weiterhin montags bis donnerstags zu erreichen, und zwar jeweils von 9 bis 13 Uhr unter der Telefonnummer 05252/51414. „Hier können sich auch Menschen melden, die zum Beispiel Hilfe im Alltag benötigen“, sagt Lütkemeier. Ihr zufolge geben auch die Verantwortlichen und Mitarbeiter in den anderen Kirchengemeinden im Hochstift ihr Bestes, um mit unkonventionellen und kreativen Ideen das Gemeindeleben auch in Zeiten von Corona aufrecht zu erhalten.