Ärger um Spaziergänger im Sperrgebiet

Whitehurst kündigt Konsequenzen an. Die Durchfahrtstraßen, die geöffnet worden seien, um den Anrainerkommunen und Pendlern entgegenzukommen, würden wieder gesperrt. Darüber hinaus kündigt der Sprecher verstärkte Kon­trollen sowie Strafanzeigen bei Verstößen an. Die Schilder mit der Aufforderung, das militärische Übungsgelände in der Senne nicht zu betreten, stünden nicht ohne Grund dort, betont Whitehurst. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass Munition nach Manövern liegen geblieben sei. „Wir können die Sicherheit auf dem Übungsgelände nicht gewährleisten“, sagt Whitehurst. Die Spaziergänger gingen aber überall hin. Darüber hinaus lebten in der Senne schützenswerte Tiere und Pflanzen. Der Übungsplatz sei ein wertvolles Habitat, das es zu schützen gelte.

Wegen der Corona-Krise finden derzeit keine Großübungen in der Senne statt. Großbritannien hat beschlossen, die Streitkräfte aus Deutschland abzuziehen. Auf dem Truppenübungsplatz Senne verbleiben allerdings 200 Soldaten. Wegen der Corona-Krise will Großbritannien aber mindestens bis Ende April keine Soldaten zu Übungszwecken nach Deutschland schicken.

Generell wollen die Nato-Truppen mit Blick auf die all­gemeine Sicherheitslage und das angespannte Verhältnis zu Russland ihre Übungen intensivieren – auch in der Senne, was künftig zu häufigeren Sperrungen der wichtigen Durchfahrtsstraßen führen könnte, die über den Truppenübungsplatz verlaufen.