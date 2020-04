Die CDU will im Herbst mit ihrem Bürgermeisterkandidaten das Bad Lippspringer Rathaus erobern. Foto: Besim Mazhiqi

Bad Lippspringe (WB). Marius Peters wird von sofort an den Fraktionsvorsitz von Walter Strop (66) übernehmen, der überraschend den Rücktritt von seinen Parteiämtern, bedingt durch einen Wohnortwechsel, verkündet hat. Seit 1999 hatte der Rechtsanwalt die Kommunalpolitik seiner Fraktion maßgeblich mitgestaltet. Stadtverbandsvorsitzender Bastian Heggemann dankte Strop für seinen jahrelangen Einsatz für die Partei.

Dem 32-jährigen Marius Peters sprachen die Fraktionskolleginnen und -kollegen aufgrund der Corona-Situation per Briefwahl einstimmig das Vertrauen aus. Der kaufmännische Angestellte kandidiert bei den Wahlen für den neuen Stadtrat im Wahlbezirk 14. Er gehört dem Rat seit 2014 an und ist seit 2013 Mitglied im Vorstand der Jungen Union der Badestadt. Ehrenamtlich engagiert sich Marius Peters darüber hinaus als Oberleutnant der Klumpsack-Kompanie im Bürgerschützenverein der Badestadt.

„Marius Peters steht für eine selbstbewusste und zielgerichtete Kommunalpolitik der CDU und hat durch seine jahrelange Mitarbeit im Fraktionsvorstand auch genügend Erfahrungen gesammelt, um uns Christdemokraten im Kommunalwahlkampf an der Seite unseres CDU-Bürgermeisterkandidaten Ulrich Lange kompetent und mit vollem Einsatz zu unterstützen“, sagt CDU-Stadtverbandsvorsitzender Bastian Heggemann.

Gleichzeitig kündigte Heggemann an, dass der Wahlkreis 6 von der CDU neu besetzt wird. Der CDU-Vorstand schlägt hierfür Markus Wolfram vor. Der 45-Jährige leitet den Elektrobereich des Bad Lippspringer Familienunternehmens Wolfram Gebäudetechnik. Für Walter Strop wird Jan Globacev in den Rat der Stadt Bad Lippspringe einziehen. Globacev (30 Jahre) ist von Beruf Verwaltungsangestellter und engagiert sich vor Ort in der Evangelischen Kirchengemeinde.