Mit Spaß und Lebensfreude begrüßt Anne Bee-Kößmeier ihre Kunden im Lindenhof. Hier bietet sie Produkte aus ökologischer Landwirtschaft an. Mit im Sortiment sind auch frisches Gemüse wie die in die Luft geworfene Tomate und Obst . Foto: Oliver Schwabe

Von Sonja Möller

Bad Lippspringe (WB). Bio-Lebensmittel liegen im Trend. Was in den Achtzigern als Nischensparte anfing, hat mittlerweile flächendeckend Einzug bei Supermärkten, Discountern und Drogeriemarktketten gehalten. Bio-Produkte sind in der Gesellschaft angekommen. Doch was bedeutet diese Entwicklung für vergleichsweise kleine Naturkostläden wie zum Beispiel den Lindenhof in Bad Lippspringe?

Auf 100 Quadratmetern bieten Anne Bee-Kößmeier und ihr Team ein breites Sortiment an Naturkost an. Das reicht von frischem Gemüse und Obst über Milchprodukte, Gewürze, Konserven, Tee und Getreideprodukte bis hin zur Fleisch- und Käse-Theke. Auch Natur-Kosmetik und Geschenkartikel sind im Angebot. „Wir sind sehr experimentierfreudig“, verrät Anne Bee-Kößmeier: Immer wieder finden so auch neue Produkte den Weg in die Regale.

Vom Hofladen zum Naturkostladen

Seit mehr als 30 Jahren gibt es den Lindenhof in der Kur­stadt. Von einem 20 Quadratmeter großen Hofladen bis zum heutigen Naturkostladen auf 100 Quadratmetern ist das Geschäft dreimal erweitert worden – und mit den Kunden gewachsen. Das trifft auch auf das Sortiment zu, sagt Anne Bee-Kößmeier: „Die Wertschätzung unserer Kunden für unsere Waren und für unsere Arbeit war von Anfang an sehr hoch – und ist es bis heute.“

Das hat sich auch in der Corona-Krise nicht geändert. Die Inhaberin und ihre beiden Mitarbeiterinnen Andrea Niewels und Conny Jahnke erhalten viel Wertschätzung, berichtet Bee-Kößmeier: „Es gibt eine große Hilfsbereitschaft unter den Kunden. Viele bieten ihre Hilfe zum Beispiel beim Einpacken oder Ausliefern an.“ Bisher hätten sie diese noch nicht gebraucht, „aber es zeigt die Wertschätzung uns gegenüber“, freut sich Anne Bee-Kößmeier.

Mit vielen Kunden schon per Du

Noch immer halten Kunden der ersten Stunde dem Laden die Treue – und bringen schon ihre eigenen Kinder mit. Sie schätzten, dass die Mitarbeiterinnen immer ein offenes Ohr haben. Andrea Niewels, Conny Jahnke und Anne Bee-Kößmeier beraten gerne und viel. „Mit vielen Kunden sind wir mittlerweile per Du und unterhalten uns auch mal über alltägliche Dinge“, berichtet Andrea Niewels.

Als Wilhelm Bee das Geschäft 1987 in seinem Elternhaus an der Martinstraße eröffnete, war es ein kleiner Hofladen mit selbst hergestelltem Getreide und Fleisch. Der Bruder von Anne Bee-Kößmeier hatte zwei Jahre zuvor den landwirtschaftlichen Betrieb von seinem Vater übernommen und auf ökologische Landwirtschaft umgestellt. „Damit war mein Bruder einer der ersten Stunde“, weiß Bee-Kößmeier. Angefangen auf Wochenmärkten wuchs die Nachfrage nach den ökologisch produzierten Produkten schnell. So entstand die Idee des Hofladens.

„Herzensentscheidung“

Anne Bee-Kößmeier stieg im Mai 1988 ins Geschäft ein. „Eine absolute Herzensentscheidung“, sagt sie: „Auch wenn man sich das nicht so vorstellen darf, wie heute. Das waren anfangs harte Jahre, bei denen wir abends manchmal nur fünf D-Mark in der Kasse hatten. Aber Willi ließ sich auf seinem Weg nicht beirren.“

Und diesen Weg ist auch Anne Bee-Kößmeier konsequent weitergegangen. Als ihr Bruder 2004 mit seinem landwirtschaftlichen Betrieb nach Sachsen-Anhalt umzog, wandelte sie den Hofladen in einen gewerblichen Naturkostladen um. Sie arbeitete weiter mit Anbietern aus der Region zusammen. „Wir lassen zum Beispiel bei der Lebenshilfe Detmold unseren eigenen Apfelsaft nach unseren Wünschen pressen“, erzählt sie. Zwei Bäcker aus der Region stellen mittlerweile 46 verschieden Brot- und Brötchensorten pro Woche zur Verfügung.

Dass sich ihr Geschäft auch gegen dem großen Angebot der Discounter am Ort behauptet, führt die Inhaberin auf ihre treuen Kunden und ihr Team zurück. Auch wenn sich Anne Bee-Kößmeier heute nicht mehr mit einem kleinen Laden selbstständig machen würde, steht ihr über die Jahre gewachsenes Geschäft auf sicheren Beinen: „Wir müssen nicht kämpfen. Wir haben uns etabliert und unseren Platz gefunden. Und die Umsätze steigen immer noch.“