Die Gartenschau Bad Lippspringe öffnet am 20. April wieder ihre Tore. Auf die Besucher warten 140.000 Frühlingsblumen.

Bad Lippspringe (WB). Unter Berücksichtigung der neuen allgemeinen Regelungen und auf vielfachen Wunsch der Dauerkarten-Kunden öffnet die Gartenschau Bad Lippspringe am Montag, 20. April, wieder ihre Tore. Auf ihrem weitläufigen Gelände bietet die Gartenschau eine optimale Gelegenheit für einen Spaziergang in der freien Natur. Gleichzeitig können sich die Besucher auf rund 140.000 bunte Frühjahrsblumen freuen, die aktuell in voller Pracht zu bestaunen sind.