Alles unter einem Dach – die Begegnungsstätte Haus Hartmann (Kirchplatz 1) ist nicht nur zentraler offener Treffpunkt für die jüngere Generation. Auch der Seniorenbeirat Bad Lippspringe und das Heimatmuseum haben hier ihr Zuhause.

Beitrag zur sozialen Integration

Eine große Zahl der Besucher sind junge Menschen mit Migrationshintergrund – auch das macht der Jahresbericht der vier AWO-Mitarbeiter deutlich. Die Einrichtung versucht dem mit vielfältigen wie unterschiedlichen Freizeit- und Bildungsangeboten Rechnung zu tragen. Das Haus der Jugend leiste dadurch auch einen wichtigen Beitrag zur sozialen Integration, betont der Bericht des AWO-Kreisverbandes Paderborn.

Der Jugendtreff in Bad Lippspringe ist in einer ehemaligen Gaststätte untergebracht. Hier steht ein Thekenraum als zentraler Treffpunkt zur Verfügung, ebenso ein Projektraum, ein multifunktionaler Gruppenraum, eine Küche sowie ein Internet-Café mit fünf Rechnern.

Das wöchentliche Programm spiegelt laut AWO-Bericht in besonderem Maße auch die Anregungen der Besucher wider. So wurde inzwischen dem Wunsch nach einem eigenen Kindertreff Rechnung getragen. Ebenfalls neu sind ein eigenständiger Jungen- sowie ein Mädchentreff. Altersspezifische Angebote bilden einen weiteren Schwerpunkt.

Auch in die Planungen der Ferienspiel-Aktionen sind die Kinder und Jugendlichen mit einbezogen. Ein Großteil der Besucher verfügt nach Aussage der AWO-Mitarbeiter über nur geringe finanzielle Mittel. „Deshalb sind die Angebote und Aktionen in der Regel kostenlos und zumeist auch in der Teilnehmerzahl begrenzt“, heißt es in dem AWO-Bericht weiter. Die Anmeldelisten seien meist schnell gefüllt. Weitere Interessenten würde auf einer Warteliste notiert und rückten bei Absagen nach.

Durchschnittlich 216 Besucher pro Woche

Das Haus der Jugend hat einen festen Stamm von im Durchschnitt 216 Besuchern je Woche. Den größten Teil bilden die Altersgruppen der 12- bis 14-Jährigen sowie der 15- bis 17-Jährigen. 77 Jungen und Mädchen haben nach Angaben der Arbeiter-Wohlfahrt einen Migrationshintergrund.

Der Bad Lippspringer Jugendtreff ist pro Woche 33 Stunden geöffnet, und zwar montags bis donnerstags jeweils von 15 bis 21 Uhr, freitags von 16 bis 21 Uhr sowie samstags von 16 bis 20 Uhr.

Das ist aber noch nicht alles: Außerhalb der regulären Öffnungszeiten bietet die Einrichtung auch an jedem Mittwoch von 10 bis 11.30 Uhr ein Eltern-Kind-Café an. Ebenfalls jeweils mittwochs steht von 20 bis 22 Uhr Hallensport mit bis zu 21 Teilnehmern auf dem Programm.

Abschließend kommt der Bericht zu dem Fazit: „Der Jugendtreff in Bad Lippspringe ist und bleibt ein Ort, um sich mit Freunden zu treffen, neue Erfahrungen zu sammeln und niederschwellige, sozialarbeiterische Interventionen zuzulassen.”