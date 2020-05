Bad Lippspringe (WB). Wenn pflegende Angehörige eine Rehabilitationsmaßnahme benötigen, stellt sich unmittelbar die Frage nach der Versorgung des oder der zu Pflegenden. Hier bietet das Medizinische Zentrum für Gesundheit (MZG) in Bad Lippspringe eine neuartige Lösung. Parallel zu der Reha für pflegende Angehörige in der Teutoburger Wald-Klinik können die Pflegebedürftigen geeignete Räumlichkeiten für die Kurzzeitpflege in der Klinik am Park in der Cecilienallee beziehen.