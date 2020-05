Altenbeken (WB/itz). Bei einem schweren Verkehrsunfall am späten Sonntagabend sind fünf Autoinsassen verletzt worden. Der Unfall geschah in der Nähe der Ortschaft Altenbeken-Buke. Die Polizei geht nach ersten Angaben davon aus, dass der Fahrer eines Pizza-Taxis die Vorfahrt missachtet hat.

Der Fahrer eines Opel Corsa war nach Angaben der Polizei um 22.30 Uhr auf der Straße Rotenbach unterwegs. An der Einmündung zur L 828, die von Buke in Richtung Neuenheerse führt, beabsichtigte der Fahrer der Pizza-Taxis nach ersten Informationen nach links in Richtung Buke abzubiegen. Der Fiat wurde in den Graben geschleudert. Foto: Ingo Schmitz

Dabei übersah er offenbar den Fiat Kombi, der von Buke kommend in Richtung Neuenheerse fuhr. Der mit vier Personen besetzte Wagen stieß mit voller Wucht frontal mit dem Corsa zusammen und schleuderte dann noch mehr als 50 Meter weiter über die Gegenfahrbahn in den Straßengraben. Dort blieb der Kombi zerstört liegen.

Alle fünf Insassen der beiden Fahrzeuge wurden nach Angaben der Polizei ins Krankenhaus gebracht.