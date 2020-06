Von Montag, 15. Juni, an ist die Wasserwelt der Westfalen-Therme in Bad Lippspringe wieder für Besucher geöffnet. Foto: Oliver Schwabe

Von Sonja Möller

Bad Lippspringe (WB). Drei Monate war die Westfalen-Therme in Bad Lippspringe aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen. „Das hat es in der Geschichte der Therme noch nicht gegeben“, sagt Center-Manager Kai Meyer gegenüber dieser Zeitung. Die Erleichterung, dass die Wasserwelt und die Sauna-Landschaft wieder öffnen können, ist ihm deutlich anzumerken – und nicht nur ihm: „Unsere Mitarbeiter scharren schon mit den Hufen, wie man so schön sagt. Sie freuen sich, dass es endlich wieder losgeht.“ Bis auf wenige Ausnahmen waren alle Mitarbeiter in Kurzarbeit.

Gestartet wird mit Drei-Stunden-Tickets

Damit die Westfalen-Therme jetzt wieder öffnen kann, hat der Betreiber einen Hygiene- und Desinfektionsplan erarbeitet, der eingehalten werden muss. „Der Plan ist vom Gesundheitsamt abgenommen worden. Jetzt können wir starten“, sagt Meyer. Die Therme ist von Montag, 15. Juni, an wieder täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Allerdings müssen Besucher derzeit noch auf eine ganztägige Auszeit verzichten. An der Kasse werden nur Drei-Stunden-Karten ausgegeben. „Damit behalten wir den Überblick, wie viele Besucher da sind. Wir orientieren uns an der zulässigen Höchstzahl, die sich nach den aktuellsten Vorgaben des Landes richtet“, erläutert der Center-Manager.

Besucher müssen zudem im Eingangsbereich, in der Umkleide und im Bistro einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Im Bad selbst dürfen sie sich ohne Masken bewegen. „Hier gilt der vorgeschriebene Mindestabstand. Da es bei uns sehr weitläufig ist, lässt sich dieser gut einhalten“, ist Kai Meyer überzeugt. In der Wasserwelt sind alle Bereiche geöffnet. Auch Sauna-Gäste kommen wieder auf ihre Kosten – wenn auch eingeschränkt. Nur die Saunen über 80 Grad sind geöffnet. Aufgüsse wird es vorerst nicht geben. Geschlossen bleibt das Dampfbad in der Saunalandschaft. Das Frühschwimmen findet in dieser Freibad-Saison nicht statt, teilt die Westfalen-Therme auf ihrer Internetseite mit.

Im Januar 2020 war die Therme nach einem Brand fünf Tage geschlossen

Kai Meyer ist jetzt erst einmal froh, dass es wieder losgehen kann. „Solch eine lange Schließung hatten wir noch nie“, sagt der Center-Manager. Es ist bereits die zweite Schließung, die die eigentlich ganzjährig geöffnete Wellness-Oase in diesem Jahr verkraften muss: Nach einem Kellerbrand im Januar waren Therme und Vital-Hotel evakuiert und anschließend für fünf Tage geschlossen worden (WV-Bericht am 5. Januar). Den Brand hatte damals ein technischer Defekt an der Heizungsanlage ausgelöst. „Damals wurden wir schon gefragt, wie wir das schaffen“, erinnert sich der Center-Manager. Da ahnte noch niemand, dass noch weitere drei Monate auf das Unternehmen zukommen.

Wasserwelt und Salinarium saniert

Diese Zeit hat der Betreiber, das Familienunternehmen Stork, für Sanierungsarbeiten genutzt: Unter anderem wurden Teilbereiche der Wasserwelt und das Salinarium überarbeitet. „Die Arbeiten am Waldgarten konnten ohne Einschränkungen fortgesetzt werden. Da liegen wir im Zeitplan.“ Ursprünglich geplant war die Eröffnung im Herbst dieses Jahres. Geschäftsführer Robin Stork sagte im April dazu: „Es wird ein wunderschöner, moderner Bereich und mir blutet das Herz, wenn wir die Eröffnung im Herbst nicht gemeinsam mit unseren Gästen feiern können. Ich bleibe aber zuversichtlich.“