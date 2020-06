„Umdenken in Politik notwendig“

Bad Lippspringe (WB). Die Bad Lippspringer Sozialdemokraten sorgen sich – nicht nur aufgrund der Corona-Pandemie – um den städtischen Haushalt, der ihrer Meinung nach in finanzielle Schieflage geraten ist. In der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses hatte die SPD-Fraktion die Frage gestellt, wie die Verwaltung sicherstellen will, dass ein Ausgleich des Haushalts in den kommenden Jahren nicht durch Erhöhungen von Steuern und Abgaben realisiert werde.

Von Westfalen-Blatt