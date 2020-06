Gegen 14.30 Uhr fuhr eine 23-jährige VW-Golf-Fahrerin auf dem Kreuzweg (L 937) in Richtung Schlangen. Sie fuhr hinter einem langsam fahrenden Traktor. Kurz vor der Kreuzung Schlänger Bruch setzte sie den Blinker, um nach links in den Schlänger Bruch abzubiegen. Der hinter ihr fahrende 54-jährige Toyota-Proace-Fahrer ging davon aus, der Golf würde den Traktor überholen und beschleunigte. Als die Golffahrerin abbog, prallte der Bulli frontal in die linke Seite des Golf.

Die junge Golffahrerin zog sich schwere, der Toyotafahrer leichte Verletzungen zu. Mit Rettungswagen wurden beide in Krankenhäuser nach Paderborn gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt.