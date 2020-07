Alle 38 Grundstücke vergeben

Nicht alle Bewerber sind am Ende auch tatsächlich zum Zuge gekommen. „Die Nachfrage war wie erwartet deutlich größer als das Angebot an Grundstücken“, macht Dieter Paschke gegenüber dieser Zeitung deutlich. Paschke ist der zuständige Fachbereichsleiter für Bauleitplanung und Liegenschaften bei der Stadt Bad Lippspringe.

Für den Fall, dass einer der glücklichen Bewerber doch noch Abstand von seinen Bauplänen an der AVK nimmt, hat die Stadt vorgesorgt. Paschke zufolge existiert bereits eine Warteliste mit weiteren Interessenten.

Zwischen 461 und 894 Quadratmeter

Die 38 Grundstücke sind zwischen 461 und 894 Quadratmeter groß und befinden sich in dem Teil des AVK-Geländes, das an die Vom-Stein-Straße angrenzt. Der Quadratmeterpreis variiert je nach Lage zwischen 230 und 270 Euro; darin enthalten sind die Erschließungskosten einschließlich Endausbau. Ein 600 Quadratmeter großes Grundstück kostet somit im Durchschnitt etwa 150.000 Euro. „Der Preis orientiert sich im Wesentlichen an dem in diesem Bereich gültigen Bodenrichtwert“, stellt Paschke klar. Die Stadt selbst wird laut Haushalt 2020 etwas mehr als eine Million Euro in die Erschließung und Entwicklung der Wohngrundstücke investieren. Mit dem neuen Baugebiet will die Kommune vor allem junge Familien und Paare für Bad Lippspringe interessieren.

Das Areal an der Auguste-Viktoria-Klinik liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans 64a. Der erlaubt ausschließlich den Bau von ein- und zweigeschossigen Wohngebäuden. In der Mehrzahl handelt es sich dabei um Einfamilienhäuser, es gibt aber auch einige wenige Doppelhäuser.

Maximal zwei Wohneinheiten

Und noch etwas sieht der Bebauungsplan vor: Pro Einfamilienhaus oder Doppelhaushälfte sind maximal zwei Wohneinheiten erlaubt.

Ein Großteil der AVK-Grundstücke unterliegt der dort geltenden Denkmalbereichssatzung. Die schreibt unter anderem vor, dass für die Dächer nur rote Dachpfannen verwendet werden dürfen. Der Außenputz ist in einer hellen Farbe zu halten. Vorgärten mit Schotter- und Kiesflächen sind zwar nicht ausdrücklich verboten, gelten aber als nicht erwünscht.

Der Bebauungsplan 64a hat mittlerweile sein erstes Änderungsverfahren durchlaufen. Die neu überarbeitete Stellplatzsatzung der Stadt Bad Lippspringe wird darin berücksichtigt. Das bedeutet konkret: Je Einfamilienhaus sind auf einem Baugrundstück zwei Pkw-Stellplätze nachzuweisen.

Für Mehrfamilienhäuser und Einliegerwohnungen bis 67 Qua­dratmeter Wohnfläche sieht die Satzung einen Stellplatz je Wohnung vor. Ist die Wohnung bis zu 97 Quadratmeter groß, müssen 1,5 Pkw-Stellplätze nachgewiesen werden und ab 98 Quadratmeter sind es zwei Stellplätze je Wohnung.

Kein Regenwasserkanal

Und es gibt noch eine Änderung: Laut Erschließungsplanung soll im Baugebiet an der Auguste-Viktoria-Klinik kein Regenwasserkanal verlegt werden. Stattdessen ist vorgesehen, dass das anfallende Niederschlagswasser auf dem Grundstück selbst versickert, und zwar über ausreichend große Versickerungsanlagen.

Übrigens: Die Erschließung des neuen Baugebiets erfolgt über eine acht Meter breite Straße, die dem Gründer der Auguste-Viktoria-Klinik, Prof. Otto Rapmund, gewidmet ist.