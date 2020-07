Lichterzauber auf dem Gartenschau-Gelände in Bad Lippspringe 1/33 Foto: Jörn Hannemann

Hunderte Lampen illuminieren das Areal. Eindrucksvolle Leuchtobjekte bringen sowohl Kinder als auch Erwachsene zum Staunen - unter anderem mit Gießkannen, aus denen Licht fließt, leuchtenden Pilzen am Wegesrand, Schattenspielen und einem pinken Delfin, der aus dem Wasser springt und sich im Wasser spiegelt. Besonderer Blickfang ist erneut eine 3D-Videoshow, die an einer Wasserwand an der Niewels Fontäne projeziert wird.

Jugendliche und Erwachsene zahlen sechs Euro Eintritt, Kinder bis 13 Jahre drei Euro. Auf dem gesamten Gelände herrscht ab 19 Uhr Maskenpflicht. Einlass ist bis 21.30 Uhr möglich. Bis Mitternacht dürfen Besucher auf dem Gelände verweilen.