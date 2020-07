Die Besucher dürfen sich auf mehr als 20 Leuchtobjekte, eine 3D-Videoshow in der Niewels-Fontäne und hunderte bunte Lampen freuen, die für eine eindrucksvolle Atmosphäre sorgen. Karten für das Waldleuchten sind täglich von 9 bis 19 Uhr in der Tourist-Information, rund um die Uhr online auf der Homepage der Gartenschau und von 19 bis 21.30 Uhr an den Tageskassen erhältlich. Letzter Einlass ist jeweils um 21.30 Uhr, die Lichtausstellung ist bis Mitternacht geöffnet. Zudem finden am Wochenende zwei Andachten im Glaubensgarten statt. Am Samstag, 1. August, lädt die buddhistische Gemeinde um 14.30 Uhr ein, gemeinsam zu beten und einen Moment innezuhalten. Einen Tag später können die Gartenschau-Besucher zur selben Zeit eine interreligiöse Andacht im Glaubensgarten besuchen.

Wer die Gartenschau selbst näher kennen lernen möchte, sollte am Sonntag, 2. August, um 14 Uhr zur Niewels-Fontäne kommen. Dort beginnt eine 90-minütige Geländeführung, die den Teilnehmern alle Attraktionen von der romantischen Wasserlandschaft der Mersmannteiche bis zur Kinder-Spielwelt der Elfen und Trolle näherbringt.