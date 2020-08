Kein Stadtfest und keine Herbstkirmes

Bad Lippspringe/Schlangen (WB). Kirmestrubel, Bierfassrollen und ein buntes Höhenfeuerwerk: Das sind gewöhnlich drei der Höhepunkte beim Bad Lippspringer Stadtfest. In diesem Jahr wird es allerdings wird es all das nicht geben. Was viele längst vermutet haben, ist nun auch offiziell: Der weltweiten Corona-Pandemie fällt auch das örtliche Stadtfest samt Herbstkirmes (10. bis 12. Oktober) zum Opfer. Bürgermeister An­dreas Bee spricht von einer schwierigen, aber notwendigen Entscheidung.

Von Klaus Karenfeld