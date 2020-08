Gelbe Füße sichern Schulweg

„Kinder müssen im Straßenverkehr besonders geschützt werden, da sie Situationen oftmals noch falsch einschätzen”, erklärt Polizeioberkommissar Markus Rose. Der Bad Lippspringer Bezirksdienstbeamte hat die auch schon an anderen Orten im Kreis Paderborn praktizierten gelben Füße in der Badestadt gemeinsam mit der Concordiaschule und in Absprache mit der Stadt Bad Lippspringe initiiert. „Die Concordiaschule liegt an der Triftstraße in einem Wohngebiet, wodurch es während der Bring- und Abholzeiten stets ein hohes Verkehrsaufkommen gibt. Dazu wird rund um die Schule gebaut, was es umso wichtiger macht, dass die Schülerinnen und Schüler einen sicheren Weg in ihre Schule kennen”, betont Rose.

Ziel: Bringverkehr entzerren

Die gelben Füße starten an einem Schild in der Konrad-Korte-Straße, welches rund 260 Meter von der Grundschule entfernt einen Eltern-Kind-Treffpunkt ausweist. Die Concordiaschule hat das Schild dort angebracht, um den morgendlichen Bringverkehr in der Triftstraße zu entzerren. Von dem Schild aus sollen die Schüler, geleitet von den gelben Fußabdrücken, zusammen mit einem Schülerlotsen und begleitenden Eltern zur Schule laufen. Eine Straße müssen sie dafür nicht mehr überqueren.

„Kurz vor dem Start des neuen Schuljahrs runden die gelben Füße unsere Bemühungen für einen sicheren Schulweg ab. Wir wollen, dass alle Schüler sicher zu uns kommen”, sagt Claudia Willeke, Schulleiterin der Concordiaschule.