„Zumachen war keine Option“

Konrad Scherf kann sich noch gut erinnern, wie alles begann: „Ich bin am 11. März zurück aus Madrid gekommen. Dort war nichts von Corona zu spüren. Wenig später hieß es in den Nachrichten, dass dort ein Hotspot sei. Ich habe mich auf das Virus testen lassen – zum Glück negativ.“

Auslastung im April: 8 Prozent

Nur kurze Zeit später schlägt die Pandemie mit voller Wucht auch hierzulande zu: Es folgt der Lockdown. „Von jetzt auf gleich änderte sich alles“, sagt Hotelier Scherf. Es folgen Wochen und Monate, in denen er an manchen Tagen keinen oder gerade einmal einen Gast in dem 55-Zimmer/Suiten-Haus beherbergt. „Zumachen war für mich trotzdem keine Option. Das Hotel war in seiner über 60-jährigen Geschichte nicht einen Tag geschlossen.“ Schließlich hätte ja jederzeit ein Stammgast vorbeikommen können, und den wollte Scherf nicht verprellen.

Wie stark sich das Virus auf seinen Betrieb ausgewirkt hat, macht der Bad Lippspringer mit einer einzigen Zahl deutlich: „8 Prozent“. So hoch war die Auslastung des einen Steinwurf von der Gartenschau entfernt gelegenen Hotels im April. „Entsprechend bin ich froh, wenn ich bis zum Ende des Jahres noch bei 40 Prozent lande“, sagt der Hotelier, der in Vor-Corona-Zeiten deutlich höhere Werte erreichte.

Stadt stundet Gewerbesteuer

Konrad Scherf ist dankbar für Unterstützung, die er erfahren hat – zum Beispiel die Soforthilfe der Bundesregierung. „Das Geld war binnen acht Tagen auf meinem Konto. Das hat wahnsinnig geholfen.“ Das gelte auch für die Stadt Bad Lippspringe, die ebenfalls in kürzester Zeit die Gewerbesteuervorauszahlung zurücküberwiesen und gestundet habe. So war es dem Hotelchef denn auch möglich, bislang keine Kurzarbeit für seine sieben Festangestellten anmelden zu müssen. „Und darauf bin ich stolz“, sagt er, betont aber: „Kurzarbeit ist kein Makel“. So hätte sein Team, zu dem sich auch sechs Mini-Jobber gesellen, Überstunden und freie Tage abgebaut, den Urlaub der ersten Jahreshälfte genommen und den jährlichen Hausputz vorgezogen. Seinen Mitarbeitern zollt er ein großes Lob: „Sie haben aufgrund des hohen Reinigungsaufwandes – und das alles mit Schutzmaske – den schwersten Job.“

Zwar dürfte Konrad Scherf das Hotel – natürlich unter Einhaltung aller Hygiene- und Abstandsregeln – inzwischen wieder voll auslasten, doch ist er davon noch weit entfernt. An diesem Montag zählt er 15 Gäste, in den zurückliegenden Wochen waren es auch schon einmal bis zu 30. „Im Juli haben wir durchschnittlich 15 bis 20 Übernachtungsgäste. Das reicht so gerade, um wirtschaftlich zu sein. Zusätzliche Wünsche darf ich da aber nicht haben“, sagt Konrad Scherf und lacht. Insofern sei er froh, dieses Jahr keine größeren Investitionen geplant zu haben. Das Haus sei in den vergangenen Jahren in Sachen Zimmer, Ausstattung, Bäder und Schwimmbad aufwändig saniert worden.

Krise als Chance nutzen

Bislang, sagt Konrad Scherf, sei er mit einem blauen Auge davon gekommen. Und er blickt sogar optimistisch in die Zukunft: „Eigentlich habe ich vor vielen Dingen Angst. Nach dem Lockdown war ich drei Tage depressiv, aber dann habe ich mir immer wieder gebetsmühlenartig gesagt: Es wird weitergehen. Schließlich haben es meine Eltern in ihren Anfangsjahren noch viel schwerer gehabt, als alles in Trümmern lag.“

Der Hotelier begreift die Corona-Krise sogar als Chance. „Nordsee, Ostsee und die Berge waren in den Sommerferien voll. Entsprechend konnte ich Gäste begrüßen, die zum ersten Mal in Bad Lippspringe waren.“ Und das könnten ja schließlich Stammgäste von Morgen sein. Daneben erschließt Scherf weitere Einnahmequellen und möchte künftig zwölf der 16 möblierten Wohnungen innerhalb des Hotels an Langzeitgäste vermieten – Mindestaufenthaltsdauer vier Wochen. „Gäste können das wahlweise mit, aber auch ohne Serviceleistungen buchen“, sagt der Bad Lippspringer, der hofft dass die Krise bald überstanden ist – und schließt in diesen Wunsch auch andere Hoteliers mit ein: „Für mich gibt es da keine Missgunst oder Neid. Wir schwimmen alle im selben Teich.“