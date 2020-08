Kräftige Finanzspritze fürs Freibad

Bad Lippspringe (WB/per). Für den geplanten Neubau des Bad Lippspringer Freibades stehen Fördermittel in Höhe von 70 Prozent in Aussicht. Das geht aus einem internen Papier hervor, das im Vorfeld der Ratssitzung am heutigen Mittwoch (18 Uhr, Rathaus) allen Fraktionsmitgliedern zugegangen ist und auch dieser Zeitung vorliegt. Danach könnte die Stadt mit insgesamt 3,15 Millionen Euro an Zuschüssen durch das Land rechnen. Für die Kurstadt bliebe ein Eigenanteil in Höhe von 1,35 Millionen Euro. Voraussetzung, um in das Städtebauförderprogramm zu kommen, ist ein Antrag bis zum 30. September an die Bezirksregierung in Detmold.

