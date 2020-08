Sturmtief Kirsten wirbelt im Kreis Paderborn

Der erste Anruf erreichte die Leitstelle der Polizei um 4.43 Uhr. Am Alten Hellweg in Paderborn-Wewer lag ein Baum auf der Straße. Um 8.35 Uhr musste die Fürstenallee in Paderborn für etwa eine Stunde gesperrt werden, weil ein Ast auf einer Stromleitung lag. Neben den Ästen und Bäumen waren aber auch andere Gegenstände nicht vor dem Sturm sicher. In Schloß Neuhaus wurden ein Zaun und ein aufblasbarer Schwimmring über die Straße geweht. In Delbrück-Westenholz machte sich ein Planschbecken selbstständig, und in Bad Lippspringe setzte sich ein Anhänger in Bewegung. Ein ganzer Pavillon landete in Salzkotten-Verne auf dem Vordach eines Hauses. Dazu wurden im gesamten Kreisgebiet zahlreiche Wahlplakate auf die Straßen geweht.