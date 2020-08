Anzeige wegen Grabschändung

Der Darstellung des Bad Lippspringer Bürgers widerspricht Ordnungsamtsleiter Leonard Tölle. In einem Schreiben nimmt er wie folgt Stellung: „Es ist aber so, dass der äußere Anschein trügt. Niemand ist mit den Grabstätten der Gefallenen und Kriegsgefangenen pietätlos und unverantwortlich umgegangen. Es haben Rücke- und Baumfällarbeiten im Kurwald stattgefunden. Um einige abgängige Bäume am äußeren hinteren Rand des Ehrenfriedhofs entnehmen zu können, wurde der Zaun im hinteren Friedhofsbereich entfernt, damit er durch den Greifer der Rückemaschine nicht beschädigt wird. Hier hat es aber keinerlei Beschädigungen und auch keine Überfahrung von Grabstellen auf dem Ehrenfriedhof gegeben. Anlässlich der Rücke­arbeiten links, außerhalb vom Ehrenfriedhof, wurden durch die Rückemaschine einige Betonsteine, Dachpfannenreste, ein altes Stromkabel und auch der von Ihnen fotografierte Grabstein durch die schwere Maschine aus der Erde aufgewühlt. Warum diese Baureste und der Grabstein dort deponiert wurden und wann, entzieht sich im Augenblick meiner Kenntnis. Vielleicht wurde der Grabstein entsorgt, nachdem in den 50er oder 60er Jahren Gebeine eines Verstorbenen in die Heimat überführt wurden? Wir werden versuchen, das zu recherchieren. Der Grabstein wurde daher zunächst durch den Bauhof sichergestellt.“