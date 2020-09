Die Lippspringerin wollte alleine den Schluchtensteig von Stühlingen bis ins Wehratal wandern. Die letzte Handy-Ortung war in Todtmoos in der Nähe vom Feldberg. In dem Ort wurde sie auch beim Einkaufen von einer Überwachungskamera gefilmt. Zuletzt hatten Polizei, Feuerwehr und Bergwacht am Montag umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Auch Suchhunde und eine Drohne wurden eingesetzt – bislang erfolglos. Nach der Vermisstenmeldung seien einige Hinweise eingegangen, eine heiße Spur sei aber noch nicht dabei, sagte Albicker. Das Auto der Lippspringerin wurde inzwischen im Ort Stühlingen gefunden. Dort beginnt der Schluchtensteig.

Die Frau gilt als sehr verlässlich und habe sich, entgegen ihrer Angewohnheit, nicht mehr bei den Angehörigen gemeldet. Die Polizei vermutet, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Sie ist 1,60 Meter groß, schlank, hatte einen roten Wanderrucksack und vermutlich ein graues Zelt dabei.