Bad Lippspringe (WB/som). Zwei mit Kürbissen dekorierte Rundballen Stroh haben am Samstagabend, 19. September, um 21.38 Uhr auf dem Gelände der Gartenschau Bad Lippspringe gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr Bad Lippspringe stand eine etwa drei mal drei Meter große Fläche am Ausgang A7 (Haustenbecker Weg) in Flammen.

Von Westfalen-Blatt