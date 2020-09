Kürbis-Gigant wiegt eine halbe Tonne

Wettbewerbe wie diesen ziehen den Züchter aus Kasterlee regelmäßig nach Deutschland, erzählt der Belgier. Auch in Ludwigsburg, wo seit zwanzig Jahren Wiegemeisterschaften stattfinden, nehme er bereits seit vielen Jahren teil.

Vanheukeloms Schwergewicht führte die Liste der Teilnehmer mit großem Abstand an. Die Top 3 bildeten neben ihm der 475,8 Kilogramm schwere Kürbis von Udo Karkos, der es vor dem 358,8 Kilogramm schweren Exemplar von Jeroen van de Vlag auf Platz zwei schaffte und 500 Euro Preisgeld gewann.

Saatgut, Wasser und Platz

Udo Karkos kommt aus Bonn und ist Experte auf dem Gebiet der Riesenkürbiszüchtung. Er teilt seine Geheimtipps für den gelungenen Giganten gerne mit Hobbyzüchtern. Es käme nicht bloß auf das richtige Saatgut an, verrät er. Auch die regelmäßige Wasserzufuhr sei überaus wichtig. Dabei reiche es zu Beginn, alle zwei Tage eine volle Gießkanne zur Bewässerung zu nutzen. Im Laufe der Zeit solle die Zufuhr dann auf 200 bis 300 Liter erhöht werden.

Die goldene Regel in der Zucht ist jedoch der Platz: „Ein Kürbis braucht mindestens 90 bis 120 Quadratmeter“, erläutert Karkos. Er selbst hatte seinen Kürbis bereits am 1. April eingesät und anschließend Ende Juni für die optimale Bestäubung gesorgt. Seine Bestäubungspflanze stammt ursprünglich aus den USA. Deren Mutterpflanze brachte 855 Kilogramm auf die Waage. Zu seinem Erfolgsgeheimnis gehört ein weiterer Tipp: „Bei Riesenkürbissen ist es wichtig, dass sie wie Spalierobst kultiviert werden.“

Dem Alter der Teilnehmer des Wettbewerbs war keine Grenze gesetzt. So nahm auch der nach eigenen Angaben älteste Kürbiszüchter Deutschlands, Johannes Groell, teil. Der heute 84-Jährige züchtet bereits seit seinem 20. Lebensjahr eigene Kürbisse. Mit seinem 262 Kilogramm schweren Exemplar belegte Groell Platz vier.

Den schönsten Kürbis hat Udo Karkos aus Bonn gezüchtet. Das Exemplar, das er mit nach Bad Lippspringe brachte, ist 129,2 Kilogramm schwer und leuchtend Orange. Dafür gab es vom Publikum den meisten Applaus und für den Bonner den Howard-Dill-Preis. Dill war ein kanadischer Riesenkürbiszüchter und bekannt als „Der Kürbiskönig“. Foto: Rebecca Borde

Der jüngste Teilnehmer war der fünfjährige Linus Kremeyer aus Brakel. Sein Kürbis brachte sieben Kilogramm auf die Wage – das reichte immerhin für den 13. Platz. Auf der Bühne verrät Linus, wie viel Arbeit er investiert hat. Den Kürbis habe er im Garten seiner Familie aufgezogen und ihn dort selbst regelmäßig gegossen. Auch der neunjährige Til Klöpping aus Schlangen bewies sich als Kürbiszüchter und belegte mit einem Exemplar von 26 Kilogramm den 11. Platz. Die Idee hierzu sei ihm während des Lockdowns gekommen. Denn da habe er genug Zeit zum Züchten gehabt.

Neben Riesenkürbissen wurden auch andere Früchte gewogen. Johannes Groell wurde daher ebenfalls für die schwerste Tomate ausgezeichnet. Diese brachte stolze 1,445 Kilogramm auf die Waage.

Weltrangliste der schwersten Kürbisse

Die Rekorde für den schönsten Kürbis und für den größten Squash hielt Udo Karkos. Bei Letzterem handelt es sich um den schwersten, grünen Kürbis. Dieser wog 40 Kilogramm.

Die Vorgaben für die Meisterschaft richteten sich nach den Regeln des „Great Pumpkin Commonwealth“ (GPC). Diese seien laut Moderator Stefan Hinner genaustens einzuhalten gewesen, denn so könne die Liste der Ergebnisse anschließend an die USA weitergeleitet werden. Dort finden sogar die Kürbisse aus OWL Beachtung in der Weltrangliste der schwersten Kürbisse. Der aktuelle Weltrekord liegt bei 1190,5 Kilogramm und wird von Mathias Willemijns aus Belgien gehalten.